Тренер вратарей сборной назвал секрет успеха Сафонова во время серии пенальти

Тренер сборной России Виталий Кафанов отметил, что россиянин практически в одиночку победил команду бразильцев.
Глеб Владовский 18-12-2025 23:12
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Успех вратаря Матвея Сафонова, который сумел отбить четыре пенальти подряд в финале Межконтинентального кубка, кроется в хладнокровии и умении предсказывать действия соперников. Об этом рассказал «Звезде» тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов.

«В первую очередь, это умение хладнокровно сделать в каждом эпизоде все, что можно, в состоянии стресса, в котором находились в тот момент и Матвей и, наверное, все вокруг», - отметил тренер.

Кафанов добавил, что к серии пенальти готовились обе команды.

«Понятно, что к пенальти готовились: и тренер вратарей готовился, и также бразильцы готовились к этим пенальти... Матвей эту серию выиграл, можно сказать в одиночку переиграл всю команду бразильцев, которые пробивали... Здесь важно запомнить, в какой манере бьют игроки. Кто бьет с паузой, кто без паузы, под каким углом бьют. Видно было, что Матвей все это держал в голове», - отметил он.

Напомним, 18 декабря в Катаре прошел финальный матч за Межконтинентальный кубок ФИФА между победителем Лиги чемпионов «ПСЖ» и обладателем Кубка Либертадорес «Фламенго». Основное время встречи закончилось вничью 1:1. Судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти, в которой российский голкипер парижан Матвей Сафонов отразил четыре удара подряд и добыл кубок своей команде.

#Футбол #тренер #наш эксклюзив #пенальти #Матвей Сафонов
