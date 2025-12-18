Песков: Путин - один из самых мудрых и опытных мировых политиков

Президент России Владимир Путин все еще остается одним из самых мудрых и опытных мировых политиков. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин был, есть и будет оставаться одним из наиболее опытных, наиболее мудрых мировых политических деятелей», - подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

Песков подчеркнул, что Россия играла, играет и будет играть ключевую роль в глобальной политике. Кроме того, большинство государств заинтересовано в развитии дружественных отношений с Москвой.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Путина великим человеком, который является настоящим «волкодавом» в мире политики. Говоря же о своей персоне, Лукашенко был более скромен, и поделился с журналистом, что считает себя «уходящим» президентом» и не хочет перекладывать свои проблемы на новые поколения.