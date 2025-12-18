МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лукашенко назвал Путина «волкодавом», а себя «уходящим президентом»

Президент Белоруссии считает, что российский лидер обладает невероятным желанием и умением руководить страной.
Тимур Юсупов 18-12-2025 01:34
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина великим человеком, который является настоящим «волкодавом» в мире политики. Подобным мнением о своем коллеге глава республики поделился в интервью американскому телеканалу Newsmax.

«Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие, но в политике - волкодав. Он в политике - великий человек. Давно руководит такой большой страной, поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики», - высказался белорусский лидер.

Говоря же о своей персоне, Лукашенко был более скромен, и поделился с журналистом, что считает себя «уходящим» президентом» и не хочет перекладывать свои проблемы на новые поколения.

Все в том же интервью президент Белоруссии заявил, что Украине не следовало портить отношения с Россией, сравнив положение Киева с соседством со спящим медведем.

#в стране и мире #Путин #белоруссия #Владимир Путин #Александр Лукашенко #Лукашенко
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 