Лукашенко назвал Путина «волкодавом», а себя «уходящим президентом»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина великим человеком, который является настоящим «волкодавом» в мире политики. Подобным мнением о своем коллеге глава республики поделился в интервью американскому телеканалу Newsmax.

«Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие, но в политике - волкодав. Он в политике - великий человек. Давно руководит такой большой страной, поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить страной и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики», - высказался белорусский лидер.

Говоря же о своей персоне, Лукашенко был более скромен, и поделился с журналистом, что считает себя «уходящим» президентом» и не хочет перекладывать свои проблемы на новые поколения.

Все в том же интервью президент Белоруссии заявил, что Украине не следовало портить отношения с Россией, сравнив положение Киева с соседством со спящим медведем.