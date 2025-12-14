МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин поговорил по телефону с мальчиком, мечтавшим стать инспектором ДПС

Российский лидер допустил, что у ребенка со временем могут поменяться интересы.
Глеб Владовский 18-12-2025 18:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с пятилетним Тимуром, чью мечту он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Глава государства поздравил мальчика с исполнением желания.

Во время разговора российский лидер поинтересовался о впечатлениях мальчика от поездки на патрульной машине. После этого он спросил у ребенка, кем он хочет стать, когда вырастет. Тимур ответил, что сотрудником ДПС.

«Это хороший выбор и очень важная работа, чтобы все хорошо работало в экономике, чтобы транспорт двигался, обеспечивать безопасность. Ты еще юный сотрудник ДПС, время пройдет, может, будут меняться твои интересы», - сказал Путин.

Ранее глава государства исполнил мечту пятилетнего Тимура из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - стать инспектором ДПС. В ходе его визита в Москву полицейские прокатили мальчика на служебной машине и устроили экскурсию по столице России.

