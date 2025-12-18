Журналист Ясинский: США нужны не только ресурсы Венесуэлы, но и по всему миру

Соединенным Штатам нужна не только венесуэльская нефть, но и ресурсы других континентов, а самое главное - правительства, которые будут беспрекословно подчиняться диктату Белого дома. Об этом рассказал «Звезде» корреспондент венесуэльского телевидения Олег Ясинский.

«Штатам нужна не только венесуэльская нефть, нужны ресурсы и Латинской Америки, и Африки, и Азии. И главное - нужны правительства, которые бы как 200 или 150 лет назад беспрекословно подчинялись диктату из Белого дома. И этого уже не будет. Как бы себя ни вело то или иное правительство, по крайней мере народы Латинской Америки сейчас настроены совершенно по-другому», - рассказал он.

По словам Ясинского, США выбрали Венесуэлу как показательную жертву для порки, чтобы показать независимым правительствам глобального юга, что их ждет.

«Венесуэльское общество, как и любое другое нормальное общество, разделено на разные политические взгляды и позиции, но если что-то объединяет венесуэльцев в этот момент - это наглая имперская риторика США, и абсолютное большинство венесуэльского народа готовится к защите своей родины, потому что это было бы агрессией далеко не только против Венесуэлы, я имею ввиду всю Латинскую Америку, более того, против всего глобального юга», - рассказал специалист.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле «забрать обратно похищенную нефть». Американский лидер считает, что Каракас отобрал у США право на принадлежащие им ресурсы.