В Генштабе описали обстановку в АТР как имеющую тенденцию к обострению

Военно-политическая обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрирует устойчивую тенденцию к обострению. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, выступая на брифинге для военных атташе иностранных государств.

«В Азиатско-Тихоокеанском регионе обстановка имеет устойчивую тенденцию к обострению», - сказал глава Генштаба.

По его словам, ключевое влияние на ситуацию в АТР оказывает деятельность западных стран, прежде всего США. Речь идет об усилении военного присутствия в регионе и формировании сети американоцентричных альянсов «малой геометрии», таких как QUAD, AUKUS, JAPHUS и так называемого «тройственного союза». Эти структуры, отметил Герасимов, используются Вашингтоном для наращивания военного давления и перестройки системы региональной безопасности под собственные интересы.

Начальник Генштаба также указал, что США не отказываются от планов по развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетного оружия средней дальности, а также продолжают развитие элементов системы противоракетной обороны.

Герасимов напомнил и о проблемах глобальной безопасности. Срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях истекает в ближайшее время, а инициатива России о временном сохранении предусмотренных им ограничений при условии ответных шагов США до сих пор остается без реакции со стороны Вашингтона.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.