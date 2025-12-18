Переименование копейки в польский «шаг» на Украине не имеет никакого отношения к государственности. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Они (украинцы. - Прим. ред.) все пытаются искать какие-то корни. Да, на территории Украины ходили и злотые, и рубли, и копейки. Просто это никакого отношения не имеет к государственности», - подчеркнул экс-депутат.

Олейник напомнил, что на протяжении всей истории Украина не была самостоятельным государством, кроме эпизодов эпохи Руси и Богдана Хмельницкого. И по большей части регион находился под властью поляков и литовцев. Экс-депутат также отметил, что эта тема должна отвлечь внимание местного населения от реального состояния дел в стране.

«Она ни к чему, эта реформа, и не вовремя. Но надо отвлечь внимание. Вот сейчас в Украине эта тема обсуждается, мы с вами обсуждаем... Вот все что угодно будет делать (киевская власть. - Прим. ред.), когда нет реальных достижений», - отметил политик.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде поддержали инициативу переименования копейки в польский «шаг». Противником этой инициативы стала Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.