В Верховной раде поддержали переименование копейки в «шаг»

Против инициативы выступила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Глеб Владовский 18-12-2025 15:34
© Фото: Pavlo_bagmutukrinform, Keystone Press Agency Globallookpress

Депутаты Верховной рады поддержали инициативу переименования советской копейки в польский «шаг». Об этом сообщает Life.

«Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект... о переименовании "копейки" в "шаг". 264 нардепа во время заседания проголосовали за, один был против, трое воздержались», - говорится в материале.

Отмечается, что противником этой инициативы стала Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Аргументировала она это тем, что в стране нет денег, которые можно переименовать. А изменение названия потребует огромного количества поправок в документах.

Ранее сообщалось, что в Киеве переименовали 555 улиц, названия которых имели отношение к России и СССР.

Напомним, в 2022 году киевский режим начал бороться со всем, что связано или напоминает о Советском Союзе и РФ.

#в стране и мире #Верховная рада #деньги #переименование #копейка #шаг
