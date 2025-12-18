Просьба главы ЕК к Трампу не вмешиваться в дела Европы поразила Лаврова

Просьба главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу не вмешиваться в дела ЕС способна удивить. Об этом сказал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Я поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад фон дер Ляйен публично призвала Трампа не вмешиваться в европейскую демократию», - цитирует его слова 360.ru.

Дипломат напомнил, что в то же время ЕС активно вмешивается в выборы в Молдавии и Румынии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, поскольку она движется в очень плохом направлении. Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами.