Просьба главы ЕК к Трампу не вмешиваться в дела Европы поразила Лаврова

Глава МИД РФ напомнил, что Евросоюз активно вмешивается в выборы в Молдавии и Румынии.
Глеб Владовский 18-12-2025 16:56
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Просьба главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу не вмешиваться в дела ЕС способна удивить. Об этом сказал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Я поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад фон дер Ляйен публично призвала Трампа не вмешиваться в европейскую демократию», - цитирует его слова 360.ru.

Дипломат напомнил, что в  то же время ЕС активно вмешивается в выборы в Молдавии и Румынии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европе следует быть осторожной, поскольку она движется в очень плохом направлении. Об этом глава Белого дома сказал во время общения с журналистами.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Дональд Трамп #евросоюз #Урсула фон дер Ляйен
