Минобороны России сообщило о том, что экипаж танка Т-72Б3М 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» поддержал двигающиеся вперед штурмовые группы. Это произошло на Красноармейском направлении.

Танкисты вели огонь 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции. Дистанция стрельбы превышала восемь километров. Результат стрельбы - разрушение укрытий неприятеля и поражение его живой силы. Это использовали российские штурмовики, чтобы продвинуться вперед.

Корректировку осуществляли расчеты войск беспилотных систем. Это позволяет уничтожать выявленные цели быстро и с минимальным расходом боеприпасов, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские танкисты разрушили опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя. Они наносили огневое поражение в интересах группировки войск «Восток».

