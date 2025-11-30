МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Т-72Б3М поддержал штурмовиков ВС РФ на Красноармейском направлении

Танк работал 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции.
08-12-2025 14:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о том, что экипаж танка Т-72Б3М 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» поддержал двигающиеся вперед штурмовые группы. Это произошло на Красноармейском направлении.

Танкисты вели огонь 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции. Дистанция стрельбы превышала восемь километров. Результат стрельбы - разрушение укрытий неприятеля и поражение его живой силы. Это использовали российские штурмовики, чтобы продвинуться вперед.  

Корректировку осуществляли расчеты войск беспилотных систем. Это позволяет уничтожать выявленные цели быстро и с минимальным расходом боеприпасов, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. 

Ранее сообщалось, что российские танкисты разрушили опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя. Они наносили огневое поражение в интересах группировки войск «Восток». 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#танки #спецоперация #Т-72Б3М #группировка «Центр» #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 