Российские подразделения нарушили попытки переброски и ротации сил ВСУ на подступах к Гуляйполю в Запорожской области, сообщил в своем сюжете корреспондент Андрей Вакула. По его данным, группировка войск «Восток» держит под огневым контролем основные маршруты снабжения и передвижения противника.

Кадры объективного контроля фиксируют уничтожение бронетехники, в том числе бронетранспортера М113, на котором украинские военнослужащие пытались доставить подкрепление в город. Все подобные попытки пресекаются еще на подступах к Гуляйполю, который ранее использовался ВСУ как крупный логистический узел для снабжения соседних направлений, включая Орехов и районы Днепропетровской области.

«Танк выкатывается, где-то стоит между домов. Это хорошая цель. У нас была позиция выгодная, с бугра хорошо замаскирована. Все, мы произвели выстрел», - рассказал старший наводчик с позывным Ниндзя.

На фоне потери управления и нарушенной связи с соседними подразделениями часть украинских военнослужащих сдается в плен. Пленные сообщают о неразберихе, отсутствии командования на местах и бегстве офицеров. Перед штурмовыми действиями российская сторона также использует агитационные боеприпасы с инструкциями по сдаче в плен.

«Мы зашли. Там были сбросы. Сбрасывали листовки. Мы почитали. Не знали, что делать дальше. Поэтому пошли к вам», - поделился пленный Дмитрий.

В настоящее время подразделения группировки «Восток» продолжают продвижение в городской застройке Гуляйполя, зачищая дома и подвалы. Поддержку наступающим подразделениям оказывают авиация и артиллерия, которые наносят удары по командным пунктам и точкам управления беспилотниками. По оценке военнослужащих, установление контроля над городом может открыть дальнейшие направления наступления в сторону Орехова и Запорожья.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.