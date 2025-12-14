МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины

Пораженные объекты были задействованы в интересах ВСУ, отметили в МО РФ.
18-12-2025 13:05
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения объектам украинской энергетической инфраструктуры. Они попали в список целей в зоне спецоперации, пораженных за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией. 

Помимо этого, российские военнослужащие поразили украинские цеха сборки ударных вражеских беспилотников дальнего действия. Также удалось поразить и места их хранения. 

Еще за сутки подразделения ВС РФ нанесли огневое поражение пунктам временной дислокации противника в 149 районах. Они принадлежали украинским вооруженным формированиям, а также иностранным наемникам, уточнили в российском оборонном ведомстве. 

Ранее в МО РФ показали, как беспилотники «Герань-2» разнесли на куски украинскую электроподстанцию в районе Доброполья. Этот объект энергетики использовался для обеспечения энергией формирований ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ВС РФ #Энергетика #Огневое поражение #зона СВО
