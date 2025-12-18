МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Сторонников «партии войны» все меньше: Слуцкий заметил признаки прозрения в ЕС

Европа все больше возвращается к истинным ценностям, в том числе сотрудничеству с Россией.
Дима Иванов 18-12-2025 13:14
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил «Звезде», что европейское общество и многие законодатели стремительно прозревают, несмотря на позицию лидеров ЕС, которые находятся в плену русофобии.

«Это уже видно невооруженным глазом. С каждой неделей Европа все больше возвращается к истинным ценностям европейской цивилизации. В том числе к равновесному сотрудничеству с Россией», - сказал парламентарий.

Слуцкий также подчеркнул, что сторонников «партии войны» в Европе все меньше. Ранее депутат заявил «Звезде», что личная магия Путина и Трампа поможет разрешить кризис в Европе.

#Европа #ЕС #госдума #наш эксклюзив #леонид слуцкий
