Эвакуированные с северо-западной окраины Купянска мирные жители рассказали подробности о жизни в городе во время нахождения под оккупацией ВСУ. Как им удалось покинуть город, сообщило Минобороны РФ.

Во время мониторингового облета северо-западной окраины Купянска оператор FPV-дрона обнаружил двух мирных жителей - женщину и мужчину, которые двигались по направлению от города. Убедившись, что БПЛА принадлежит России, они сигналами дали понять, что не представляют опасности и попросили о помощи.

FPV-дроны незамедлительно доставили рацию, записку с подробными указаниями, как вести переговоры, описанием безопасного маршрута и сопроводили до точки эвакуации.

Спасенные гражданские оказались матерью и сыном, которые длительное время прятались на окраинах Купянска от отступающих из города обозленных украинских боевиков. В свое время они отказались эвакуироваться на Украину и поэтому были на контроле у СБУ, как пророссийские и неблагонадежные. Мужчин прятали, спасая от отправки на фронт.

«В прошлом году еще как-то можно было выживать, а с начала этого - ходить особо некуда, к колодцу идешь - и то страшно, столько дронов... Со двора почти не выходили», - рассказала женщина.

Дом был разрушен и семья - отец, мать, сын и бабушка постоянно меняли место жительства, ночуя в подвалах оставленных жилых домов. После освобождения города, семья, не дожидаясь, когда ее найдут российские военнослужащие, решила самостоятельно пойти на встречу нашим солдатам. Но на окраине Купянска она попала под обстрел ВСУ, в результате которого отец и бабушка были убиты.

По прибытию в пункт эвакуации спасенным женщине и юноше была оказана медицинская помощь, а также предоставлена одежда.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что в районе Купянска идет ликвидация группировки ВСУ.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.