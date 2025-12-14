МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: Белый дом одобрил продажу оружия и техники Тайваню на $11 млрд

Вашингтон отправит десятки систем HIMARS и сотни ракет ATACMS, десятки гаубиц и противотанковые ракеты Javelin и TOW.
Марина Крижановская 18-12-2025 10:31
© Фото: Walid BerrazegKeystone Press Agency, Global Look Press

Американская администрация одобрила продажу Тайваню вооружения, оружия и оборонных услуг на миллиарды долларов . В новый пакет на сумму 11,1 миллиарда долларов войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, дальнобойные ракеты ATACMS, а также запасные части для вертолетов.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент США, эти поставки осуществляются в интересах США и служат поддержанию «стабильности и военного баланса» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Соединенные Штаты в среду одобрили продажу оружия Тайваню на сумму 11,1 миллиарда долларов, что является крупнейшим в истории пакетом вооружений США для острова, который находится под растущим военным давлением со стороны Китая», - говорится в материале агентства.

Приводятся данные, что Тайбей получит 82 системы HIMARS и 420 ракет ATACMS, 60 самоходных гаубиц и оборудование к ним. Также ему отправят противотанковые ракеты Javelin и TOW, запчасти для вертолетов и комплекты для модернизации ракет Harpoon. Вместе с этим США поставят Тайваню беспилотники и программное обеспечение.

Этот пакет вооружения стал вторым при нынешней американской администрации. В ответ на решение президента Дональда Трампа пресс-секретарь администрации тайваньского лидера Карен Куо поблагодарила США, сказав, что островное государство продолжит «укреплять общенациональную обороноспособность» и продвигать реформы в обороне.

В сентябре Трамп приостанавливал военную поддержку Тайваня. В пакет помощи входили дроны и боеприпасы.

#в стране и мире #сша #Тайвань #поставки оружия #администрация США
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 