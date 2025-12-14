Reuters: Белый дом одобрил продажу оружия и техники Тайваню на $11 млрд

Американская администрация одобрила продажу Тайваню вооружения, оружия и оборонных услуг на миллиарды долларов . В новый пакет на сумму 11,1 миллиарда долларов войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, дальнобойные ракеты ATACMS, а также запасные части для вертолетов.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент США, эти поставки осуществляются в интересах США и служат поддержанию «стабильности и военного баланса» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Соединенные Штаты в среду одобрили продажу оружия Тайваню на сумму 11,1 миллиарда долларов, что является крупнейшим в истории пакетом вооружений США для острова, который находится под растущим военным давлением со стороны Китая», - говорится в материале агентства.

Приводятся данные, что Тайбей получит 82 системы HIMARS и 420 ракет ATACMS, 60 самоходных гаубиц и оборудование к ним. Также ему отправят противотанковые ракеты Javelin и TOW, запчасти для вертолетов и комплекты для модернизации ракет Harpoon. Вместе с этим США поставят Тайваню беспилотники и программное обеспечение.

Этот пакет вооружения стал вторым при нынешней американской администрации. В ответ на решение президента Дональда Трампа пресс-секретарь администрации тайваньского лидера Карен Куо поблагодарила США, сказав, что островное государство продолжит «укреплять общенациональную обороноспособность» и продвигать реформы в обороне.

В сентябре Трамп приостанавливал военную поддержку Тайваня. В пакет помощи входили дроны и боеприпасы.