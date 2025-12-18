ФСБ задержала 19 человек, обслуживавших каналы связи украинских спецслужб

На территории России вскрыли нелегальный канал связи, использовавшийся украинскими спецслужбами для вербовки россиян с целью вовлечения их в различные диверсии и террористические акты, а также для координации такой деятельности. Кроме этого, канал использовался для распространения ложных террористических угроз, совершения мошенничества и иных преступлений.

Совместными усилиями сотрудники ФСБ и МВД провели рейды в 12 регионах страны - в Санкт-Петербурге, в Адыгее и Дагестане, в Ставропольском крае, в Ханты-Мансийском автономном округе, во Владимирской и Иркутской областях, в Кемеровской области - Кузбассе, а также в Московской, Рязанской, Самарской и Челябинской областях. В результате силовики задержали 19 граждан России, имеющих отношение к организации незаконной связи, и изъяли сопутствующее оборудование. В частности, более 40 сим-боксов и свыше 9 000 сим-карт и сим-чипов для противоправной деятельности.

Задержанных обвиняют в незаконном функционировании сим-боксов, пополнении балансов таких сим-карт, в нелегальном распространении абонентских номеров российских операторов связи и противозаконном предоставлении услуг по регистрации аккаунтов в Интернете. Все они за денежное вознаграждение выполняли поручения украинцев.

Следствие возбудило уголовные дела по статье 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска графика или виртуальной телефонной станции»), статье 274.4 («Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации») и статье 274.5 («Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса»). Согласно данным статьям УК РФ предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

Накануне сотрудники российской спецслужбы задержали отца и дочь, в планах которых было уехать сражаться за ВСУ. Находясь в Абхазии, они самостоятельно вышли на связь через мессенджер с вербовщиком из военизированного формирования, подконтрольного Главному управлению разведки Минобороны Украины, признанного в РФ террористической организацией.