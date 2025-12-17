МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФСБ задержала отца и дочь, планировавших уехать сражаться за ВСУ

Их будут судить за участие в террористической группировке.
Дима Иванов 17-12-2025 10:25
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Федеральная служба безопасности России совместно со Службой государственной безопасности Республики Абхазия задержали в Сочи отца и дочь, планировавших выезд на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные, находясь в Сухуме, самостоятельно вышли на связь через мессенджер Telegram с вербовщиком из военизированного формирования, подконтрольного Главному управлению разведки Минобороны Украины и признанного в России террористической организацией, следует из сообщения ФСБ.

«Получив необходимые инструкции от куратора, злоумышленники осуществляли пособническую деятельность в интересах противника, собирали информацию в отношении действующих военнослужащих ВС РФ и планировали выезд на Украину для участия в боевых действиях против России», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам приготовления к участию (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и участия (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) в деятельности террористической организации.

В ФСБ России предупредили, что украинские спецслужбы продолжают вербовать россиян в мессенджерах для совершения диверсий и терактов.

Ранее стало известно, что ФСБ РФ и СК РФ не допустили совершения диверсии на магистральном нефтепроводе, которую планировала осуществить группа подростков. По заданию украинских кураторов они готовились подорвать участок нефтепродуктопровода «Транснефть - Дружба» в Лебедянском районе Липецкой области.

#в стране и мире #Краснодарский край #Сочи #ФСБ #Диверсанты #Госизмена
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

