Юрист рассказал, как украсить подъезд к Новому году и не нарушить закон

Тотального запрета на украшение подъезда к Новому году нет, однако при нарушении норм закона, виновные могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. Об этом рассказал «Звезде» юрист Илья Васильчук.

«Максимальное наказание за нарушение таких правил может быть в виде лишения свободы на срок до семи лет», - предупредил специалист.

Чтобы избежать ответственности нужно соблюдать следующие нормы закона: размещать гирлянды необходимо внутри квартиры, не вынося их за пределы оконного проема; для наружного оформления нужно получить согласие общего собрания собственников и согласование УК; использовать только сертифицированные гирлянды с маркировкой IP44+; не перегружать электросеть и не оставлять гирлянды без присмотра.

«За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы для граждан от 5 до 15 тысяч рублей, на должностных лиц штраф от 20 до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 300 до 400 тысяч рублей», - предупредил специалист.

Он также отметил, что если в результате этих нарушений будет нанесен тяжкий вред здоровью или смерть человека из-за нарушения правил пожарной безопасности, то уголовным законодательством ст. 219 УК РФ предусмотрена ответственность вплоть до семи лет лишения свободы.

Ранее россиянам рассказали о правилах установки личных камер в подъездах. По словам юриста, камеры видеонаблюдения в подъезде необходимо устанавливать с согласия собственников.