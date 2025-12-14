Юрист рассказал о правилах установки личных камер в подъездах

Устанавливать собственные камеры видеонаблюдения в подъезде, на стенах или на общем имуществе необходимо с согласия собственников, однако специальной регламентации по этому вопросу не существует. Об этом рассказал «Звезде» юрист Михаил Салкин.

«Это общее имущество, вы не можете самовольно им как-то там пользоваться. Значит, единственная камера, которая в принципе возможна, если вы все-таки только согласие получили, она не должна снимать двери соседей, если только они согласие свое тоже не дали, потому что вы нарушаете их приватность частной жизни», - объяснил специалист.

При этом он добавил, что претензий к видеоглазкам, которые вставляются в дверь, не возникает. Однако в судебной практике были прецеденты, когда соседей обязывали такую камеру демонтировать, поскольку это нарушало приватность.

