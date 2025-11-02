МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что Китай не предпримет шагов в отношении Тайваня

По словам Трампа, председатель КНР хорошо понимает последствия своих действий.
Екатерина Пономарева 2025-11-02 19:41:24
© Фото: Xie Huanchi, Global Look Press

Власти Китая не будут предпринимать шагов в отношении Тайваня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

По словам американского лидера, президент Китая Си Цзиньпин очень хорошо понимает последствия этих действий. Дональд Трамп добавил, что на встрече в Южной Корее Си Цзиньпин не поднимал тему Тайваня.

На вопрос журналиста о том, какие меры предпримут США, если будет нарушен статус-кво в отношении Тайваня, Трамп ушел от ответа. Он лишь подчеркнул, что не будет раскрывать секретов.

Напомним, глава Белого дома встретился с китайским коллегой Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее. Тогда лидеры смогли договориться по многим вопросам. Председатель КНР добавил, что Пекин и Вашингтон смогут добиться успеха.

