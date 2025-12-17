Ракетные полки ПГРК «Ярс» вышли на боевое патрулирование в Сибири

Расчеты ПГРК «Ярс» в Сибири выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках планового учения. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Техника приступила к совершению марша, в том числе - в ночное время. В ходе несения боевого дежурства на полевых позициях ракетчики отработали несколько десятков задач и вводных, в том числе технических.

Экипажи были совершали маневры, смену полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов. Кроме того, были отработаны инженерное обслуживание техники, а также ее маскировка и охрана на позициях. Для охраны ПГРК «Ярс» на маршрутах следования применялись беспилотники «Элерон».

Подобные учения позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН, которые 17 декабря отмечают свой профессиональный праздник. С ним личный состав и ветеранов поздравил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.