Ракетные полки ПГРК «Ярс» вышли на боевое патрулирование в Сибири

Задача выполняется в рамках плановых учения.
17-12-2025 05:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ПГРК «Ярс» в Сибири выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках планового учения. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Техника приступила к совершению марша, в том числе - в ночное время. В ходе несения боевого дежурства на полевых позициях ракетчики отработали несколько десятков задач и вводных, в том числе технических.

Экипажи были совершали маневры, смену полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов. Кроме того, были отработаны инженерное обслуживание техники, а также ее маскировка и охрана на позициях. Для охраны ПГРК «Ярс» на маршрутах следования применялись беспилотники «Элерон».

Подобные учения позволяют совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН, которые 17 декабря отмечают свой профессиональный праздник. С ним личный состав и ветеранов поздравил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#учения #Минобороны РФ #РВСН #Сибирь #ПТРК Ярс
