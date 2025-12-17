В США застрелили профессора, изучавшего вспышки на Солнце

Изучавшего вспышки на Солнце профессора Массачусетского технологического института (MIT) Нуно Лурейру застрелили в его доме в американском городе Бруклайн. Физик-ядерщик скончался в больнице.

Инцидент произошел вечером 15 декабря. Полиция прибыла на место после сообщений о выстрелах и обнаружила Лурейру с множественными огнестрельными ранениями в фойе здания. Его срочно доставили в больницу, где он умер 16 декабря, цитирует aif.ru правоохранителей.

«Это активное и продолжающееся расследование убийства», - добавили в офисе окружного прокурора округа Норфолк.

Уроженец Португалии Нуно Лурейру присоединился к MIT в 2016 году, а в 2024-м стал директором Центра плазменной науки и термоядерного синтеза. Его исследования касались теории и моделирования нелинейной динамики плазмы, включая мощные вспышки на Солнце и разработку технологий чистой энергии через управляемый термоядерный синтез.

«Он сиял ярким светом как наставник, друг, учитель, коллега и лидер и вызывал всеобщее восхищение за свою красноречивую, сострадательную манеру поведения», - отметил бывший директор центра профессор Деннис Уайт.

Президент MIT Салли Корнблат назвала смерть Лурейру «шокирующей потерей». Университет предоставит поддержку студентам, преподавателям и всем, кого затронула трагедия.

Соседи рассказали, что профессор жил с женой и детьми. Они слышали три громких выстрела в вечер убийства. Полиция усилила патрулирование в районе, но подозреваемых пока не задержали, их мотивы неизвестны.