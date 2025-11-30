На Солнце произошла мощная вспышка высшего класса

Ученые зафиксировали солнечную вспышку высочайшего класса - X. Об этом сообщает Институт прикладной геофизики.

«8 декабря в 08.01 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4298 (S14W51) зарегистрирована вспышка Х2.1 продолжительностью 15 минут», - говорится в сообщении на сайте института.

Кроме того, в ночь с воскресенья на понедельник специалисты зафиксировали две вспышки класса М - М2.5 и М2.1. Что касается вспышки класса Х, то в этом году она произошла в крупнейшем комплексе пятен, который состоит из областей 4294, 4296 и 4298.

Отмечается, что такие короткие взрывы не приводят к выбросам плазмы, являющимся основным способом ударного воздействия на Землю. Однако есть вероятность, что часть солнечного вещества ушла в межпланетное пространство. В Институте прикладной геофизики добавили, что шансы задеть Землю с наблюдаемого угла все равно очень небольшие и, предварительно, геоэффективность события низка.

На прошлой неделе в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщали, что на Солнце сформировался самый крупный комплекс пятен в 2025 году. Этот процесс может говорить о накоплении энергии перед «супервзрывом».