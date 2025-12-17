МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Iltalehti: финский депутат раскритиковал главу МИД за искажение истории

Министра иностранных дел обвинили в искажении исторических фактов и напомнили, что за прошедший век Финляндия участвовала в нападении на Россию.
Марина Крижановская 17-12-2025 07:17
© Фото: IMAGO, Heikki Saukkomaa, Globallookpress

Заседание парламента Финляндии прошло совсем не в спокойной обстановке, когда депутат Йоханнес Юрттиахо раскритиковал слова министра иностранных дел страны Элины Валтонен о вопросах истории. Депутат от «Левого Союза» заявил, что министр исказила историческую правду, сказав, что за последние сто лет на Россию никто не нападал.

«Депутат имел в виду недавнюю неспособность министра иностранных дел Элины Валтонен опубликовать заявления для СМИ, в которых студентам сообщается, что ни у одной из соседних с Россией стран не будет ста лет, чтобы напасть на нее. Это утверждение не соответствует действительности, поскольку в ходе продолжения войны Финляндия вторглась вглубь Восточной Карелии, захватив Петрозаводск и Сиварилле», - приводит издание Iltalehti.

Также депутат напомнил, как его страна напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции «Барбаросса» в июне 1941 года.

Несмотря на сложные исторические взаимоотношения с Россией, руководство страны призвало готовиться к миру на Украине, а также выработать позицию для диалога с ее президентом Владимиром Путиным. Президент Александр Стубб заявил, что нужно задуматься о переговорах с Россией. Он предупредил, что европейским государствам придется выработать единую политику по взаимодействию с Москвой.

#Россия #в стране и мире #вопросы истории #Финляндия #Парламент #глава МИД #Элина Валтонен
