Заседание парламента Финляндии прошло совсем не в спокойной обстановке, когда депутат Йоханнес Юрттиахо раскритиковал слова министра иностранных дел страны Элины Валтонен о вопросах истории. Депутат от «Левого Союза» заявил, что министр исказила историческую правду, сказав, что за последние сто лет на Россию никто не нападал.

«Депутат имел в виду недавнюю неспособность министра иностранных дел Элины Валтонен опубликовать заявления для СМИ, в которых студентам сообщается, что ни у одной из соседних с Россией стран не будет ста лет, чтобы напасть на нее. Это утверждение не соответствует действительности, поскольку в ходе продолжения войны Финляндия вторглась вглубь Восточной Карелии, захватив Петрозаводск и Сиварилле», - приводит издание Iltalehti.

Также депутат напомнил, как его страна напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции «Барбаросса» в июне 1941 года.

Несмотря на сложные исторические взаимоотношения с Россией, руководство страны призвало готовиться к миру на Украине, а также выработать позицию для диалога с ее президентом Владимиром Путиным. Президент Александр Стубб заявил, что нужно задуматься о переговорах с Россией. Он предупредил, что европейским государствам придется выработать единую политику по взаимодействию с Москвой.