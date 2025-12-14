Синоптик Ильин рассказал о погоде в новогоднюю ночь

В преддверии новогодних праздников синоптики прогнозируют сохранение снежного покрова в Московском регионе и Центральном федеральном округе, рассказал 360.ru синоптик Александр Ильин. По его словам, температура 31 декабря - 1 января ожидается в диапазоне 0… -5 градусов, а в отдельные дни может опуститься до -2… -8 градусов.

В районе Нового года Ильин прогнозирует в столице снег. Кроме того, снежно будет в Сочи. Сибирь ожидает тоже снежная зима, хотя и там возможны колебания. Самые низкие температуры традиционно установятся в Якутии, а самые высокие по стране - на Черноморском побережье, на Кавказе и в Крыму.

Климатолог Екатерина Пестрякова из Челябинского государственного университета объяснила, что Южный Урал и Западная Сибирь находятся в континентально-умеренном поясе, поэтому в этих регионах отмечается устойчивый снежный покров. После зимнего солнцестояния, которое бывает 22 декабря, обычно наступает похолодание, добавила она.

Погода в Москве на следующей неделе будет неустойчивой, рассказал ранее «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Она начнется с январских холодов, но к концу недели температура повысится до +3 °C. Во вторник ночью ожидается -9 °C, но к утру резко потеплеет.

Во вторник днем температура будет около 0 °C, а к концу недели - около +3 °C. В пятницу температура повысится до +5 °C, снега будет таять. Следующий снегопад ожидается не раньше чем через неделю.