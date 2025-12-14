МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Артиллеристы группировки «Восток» разобрали опорники ВСУ в Гуляйполе

В итоге украинским боевикам пришлось покинуть этот участок.
14-12-2025 17:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские артиллеристы ударили по опорным пунктам ВСУ в одном из районов Гуляйполя Запорожской области. Кадры их работы показало Минобороны России.

Операторы дронов разведывательных беспилотных систем группировки «Восток» нашли оборудованные позиции противника в городской застройке. Полученные координаты сразу же передали артиллерийским расчетам.

Артиллеристы при участии операторов БПЛА нанесли серию точных ударов по вражеским укреплениям. В итоге несколько опорных пунктов разрушены, а украинским боевикам пришлось покинуть этот участок. Штурмовые отряды группировки «Восток» смогли продолжить наступление.

Ранее в Минобороны показали, как «Мста-С» накрыла огнем пункты управления БПЛА ВСУ в Гуляйполе. А операторы БПЛА сожгли гаубицу М777 в этом районе.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #запорожская область #Гуляйполе
