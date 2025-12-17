Онищенко назвал необычный способ передачи гонконгского гриппа

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал неочевидный способ передачи гонконгского гриппа. Обычно заражение происходит воздушно-капельным путем - разговор, чиханье, близкий контакт, отметил эксперт.

Он не исключил, что вирус может попасть в организм и через посуду.

«Не исключено заражение и через не то что пищу, а вот люди пользуются одной кружкой - это тоже не исключено», - цитирует Геннадия Онищенко РИА Новости.

По словам эксперта, штамм гриппа A (H3N2), известный как гонконгский, регистрируется в различных модификациях почти ежегодно на протяжении последних 50 лет. В настоящее время в стране наблюдается ожидаемый сезонный рост числа случаев заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что текущая заболеваемость гриппом и ОРВИ в России остается на сезонном уровне и в большинстве регионов оценивается как умеренная.