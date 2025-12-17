МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Юрист объяснил, почему решение по делу Долиной не поможет остальным пострадавшим

Верховный суд РФ встал на сторону Полины Лурье.
Константин Денисов 17-12-2025 05:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Решение Верховного суда РФ по делу о продаже квартиры народной артисткой России Ларисой Долиной не станет основанием для автоматического пересмотра решений по аналогичным делам, где решение было принято в пользу продавца. Об этом рассказал Life.ru юрист Александр Хаминский.

«Основной вывод из определения суда очень простой - сделка по купле-продаже квартиры между Долиной и Лурье признана действительной», - сказал эксперт.

Хаминский указал на то, что Верховный суд не выносил правовой оценки прецедента, чего ждали участники аналогичных споров по вопросу сделок с недвижимостью. Он добавил, что решение суда, безусловно, будет учитываться при рассмотрении подобных дел, но руководствоваться им судьи не обязаны.

Что касается привлечения к делу дочери и внучки Долиной, то они, по словам юриста, нужны были для того, чтобы вернуть дело на повторное рассмотрение в стадии апелляции Полины Лурье.

Напомним, Верховный суд РФ отменил все решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной. Право собственности на жилплощадь остается за Лурье.

#в стране и мире #Верховный суд #недвижимость #квартира #Лариса Долина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 