Юрист объяснил, почему решение по делу Долиной не поможет остальным пострадавшим

Решение Верховного суда РФ по делу о продаже квартиры народной артисткой России Ларисой Долиной не станет основанием для автоматического пересмотра решений по аналогичным делам, где решение было принято в пользу продавца. Об этом рассказал Life.ru юрист Александр Хаминский.

«Основной вывод из определения суда очень простой - сделка по купле-продаже квартиры между Долиной и Лурье признана действительной», - сказал эксперт.

Хаминский указал на то, что Верховный суд не выносил правовой оценки прецедента, чего ждали участники аналогичных споров по вопросу сделок с недвижимостью. Он добавил, что решение суда, безусловно, будет учитываться при рассмотрении подобных дел, но руководствоваться им судьи не обязаны.

Что касается привлечения к делу дочери и внучки Долиной, то они, по словам юриста, нужны были для того, чтобы вернуть дело на повторное рассмотрение в стадии апелляции Полины Лурье.

Напомним, Верховный суд РФ отменил все решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной. Право собственности на жилплощадь остается за Лурье.