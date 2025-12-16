Верховный суд постановил рассмотреть иск о выселении Долиной из проданной квартиры

Иск о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной и членов ее семьи рассмотрят в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

«Квартиру оставили покупательнице Полине Лурье, а нижестоящему суду поручили в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении артистки», - пишет 360.ru.

Подчеркивается, что решение вступило в силу немедленно.

Напомним, Верховный суд РФ отменил все решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной. Право собственности на жилплощадь остается за Лурье.