Верховный суд постановил рассмотреть иск о выселении Долиной из проданной квартиры

Решение вступило в силу немедленно.
Глеб Владовский 16-12-2025 18:37
© Фото: Seleznev Pavel, news.ru, Globallookpress

Иск о принудительном выселении певицы Ларисы Долиной и членов ее семьи рассмотрят в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

«Квартиру оставили покупательнице Полине Лурье, а нижестоящему суду поручили в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении артистки», - пишет 360.ru.

Подчеркивается, что решение вступило в силу немедленно.

Напомним, Верховный суд РФ отменил все решения нижестоящих судов по делу о квартире Долиной. Право собственности на жилплощадь остается за Лурье.

#в стране и мире #суд #рассмотрение #иск #Лариса Долина #Полина Лурье
