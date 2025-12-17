МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Два человека пострадали при атаке БПЛА в Краснодарском крае

Фрагменты дронов обнаружены в двух районах региона.
Константин Денисов 17-12-2025 04:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Два человека пострадали в результате удара украинских БПЛА по гражданским объектам в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Раненых госпитализировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

Обломки дронов были найдены в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный. Помимо повреждений строений и домов, из строя были выведены некоторые объекты энергетической инфраструктуры.

В Краснорамейском районе фрагменты беспилотников обнаружили по девяти адресам - в станице Чебургольской, а также хуторах Протичка и Крижановский. там обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что в Ростовской области из-за атаки дронов из строя вышла насосная станция.

#Краснодарский край #ВСУ #дроны #пострадавшие
