Два человека пострадали при атаке БПЛА в Краснодарском крае

Два человека пострадали в результате удара украинских БПЛА по гражданским объектам в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Раненых госпитализировали, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», - говорится в сообщении.

Обломки дронов были найдены в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный. Помимо повреждений строений и домов, из строя были выведены некоторые объекты энергетической инфраструктуры.

В Краснорамейском районе фрагменты беспилотников обнаружили по девяти адресам - в станице Чебургольской, а также хуторах Протичка и Крижановский. там обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что в Ростовской области из-за атаки дронов из строя вышла насосная станция.