МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кипр планирует восстановить прямое авиасообщение с Россией после окончания СВО

В республике также выразили надежду на возобновление широких экономических связей с РФ.
Тимур Юсупов 17-12-2025 04:37
© Фото: Boris Roessler, dpa, Global Look Press

Кипр после завершения конфликта на Украине намерен восстановить прямое авиасообщение с Российской Федерацией. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал глава комитета парламента республики по иностранным делам Харис Георгиадис.

По словам политика, Никосия, на фоне развития переговорного процесса по Украине, готова к будущему восстановлению отношений с Россией.

«Мы рассчитываем на восстановление авиасообщения и наших более широких экономических связей с Россией после прекращения конфликта на Украине», - заявил Георгиадис.

В сентябре этого года консульства Республики Кипр в Москве приостановили прием заявок на визы для россиян, а также аккредитацию всех туристических агентств. Оказалось, что причиной этому послужили технические неполадки. В результате, недавно стало известно о том, что Кипр открывает сеть визовых центров в восьми крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. 

#Россия #в стране и мире #Кипр #авиасообщение #Международные отношения #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 