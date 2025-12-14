Кипр планирует восстановить прямое авиасообщение с Россией после окончания СВО

Кипр после завершения конфликта на Украине намерен восстановить прямое авиасообщение с Российской Федерацией. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал глава комитета парламента республики по иностранным делам Харис Георгиадис.

По словам политика, Никосия, на фоне развития переговорного процесса по Украине, готова к будущему восстановлению отношений с Россией.

«Мы рассчитываем на восстановление авиасообщения и наших более широких экономических связей с Россией после прекращения конфликта на Украине», - заявил Георгиадис.

В сентябре этого года консульства Республики Кипр в Москве приостановили прием заявок на визы для россиян, а также аккредитацию всех туристических агентств. Оказалось, что причиной этому послужили технические неполадки. В результате, недавно стало известно о том, что Кипр открывает сеть визовых центров в восьми крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.