Над Россией за ночь сбили 55 украинских беспилотников

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 55 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве уточнили, что 22 БПЛА перехватили в Брянской области. Еще 12 дронов сбили в Ростовской области, 10 - в Смоленской.

Шесть беспилотников уничтожили в Воронежской области, четыре - в Саратовской, один - в Курской.

Напомним, прошлой ночью над семью регионами России сбили 31 вражеский аппарат.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.