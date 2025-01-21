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Над Россией за ночь сбили 55 украинских беспилотников

БПЛА перехватили в Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Смоленской и Саратовской областях.
2025-01-21 07:40:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 55 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве уточнили, что 22 БПЛА перехватили в Брянской области. Еще 12 дронов сбили в Ростовской области, 10 - в Смоленской.

Шесть беспилотников уничтожили в Воронежской области, четыре - в Саратовской, один - в Курской.  

Напомним, прошлой ночью над семью регионами России сбили 31 вражеский аппарат.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #бпла #беспилотники #МО РФ
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