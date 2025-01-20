За ночь над семью регионами России сбили 31 украинский БПЛА

Минувшей ночью российские военнослужащие уничтожили 31 украинский беспилотник. БПЛА были перехвачены в небе над Брянской, Калужской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областями и над территорией Республики Татарстан. Об этом сообщает Минобороны РФ.

При этом 14 дронов сбили над территорией Брянской области, шесть - над Калужской, по три БПЛА - над Белгородской и Курской областями.

«Два - над территорией Рязанской области, два - над территорией Орловской области и один - над территорией Республики Татарстан», - уточняется в сообщении оборонного ведомства.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 18 января российские военнослужащие сбили 46 украинских дронов.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.