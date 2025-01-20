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За ночь над семью регионами России сбили 31 украинский БПЛА

Над территорией Брянской области уничтожили 14 дронов, еще шесть - над Калужской областью, уточнили в оборонном ведомстве РФ.
2025-01-20 07:24:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью российские военнослужащие уничтожили 31 украинский беспилотник. БПЛА были перехвачены в небе над Брянской, Калужской, Белгородской, Курской, Рязанской, Орловской областями и над территорией Республики Татарстан. Об этом сообщает Минобороны РФ.

При этом 14 дронов сбили над территорией Брянской области, шесть - над Калужской, по три БПЛА - над Белгородской и Курской областями.

«Два - над территорией Рязанской области, два - над территорией Орловской области и один - над территорией Республики Татарстан», - уточняется в сообщении оборонного ведомства.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 18 января российские военнослужащие сбили 46 украинских дронов.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #бпла #ВСУ #дроны #средства пво #территория рф
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