МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пять человек погибли при аварии с туристическим автобусом в Таиланде

Автобус вылетел с дороги на крутом повороте, врезался в дерево и перевернулся.
Игнат Далакян 2025-01-01 20:45:11
© Фото: Teera Noisakran Keystone Press Agency Globallookpress

Пять человек погибли, еще 30 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Таиланде. Об этом сообщает газета Thairath.

По данным издания, авария произошла в провинции Сураттхани. Граппа жителей провинции Самутсакхон следовали в провинцию Ялла на юге страны. Транспортное средство на крутом повороте вылетело с дороги, врезалось в дерево и перевернулось.

Пять пассажиров погибли на песте, еще 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы для оказания медпомощи.

Как сообщили спасатели, которые извлекали пострадавших из перевернутого автобуса, большинство из них были люди пенсионного возраста.

#в стране и мире #авария #Трагедия #ДТП #автобус #Таиланд
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 