Пять человек погибли при аварии с туристическим автобусом в Таиланде

Пять человек погибли, еще 30 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Таиланде. Об этом сообщает газета Thairath.

По данным издания, авария произошла в провинции Сураттхани. Граппа жителей провинции Самутсакхон следовали в провинцию Ялла на юге страны. Транспортное средство на крутом повороте вылетело с дороги, врезалось в дерево и перевернулось.

Пять пассажиров погибли на песте, еще 30 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы для оказания медпомощи.

Как сообщили спасатели, которые извлекали пострадавших из перевернутого автобуса, большинство из них были люди пенсионного возраста.