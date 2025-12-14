МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Названы нюансы будущих больничных для самозанятых

Соответствующий эксперимент планируют провести в России уже в 2026 году.
Константин Денисов 17-12-2025 03:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Стали известны нюансы закона о предоставлении больничных для самозанятых. О них в беседе с 360.ru рассказала правозащитница Екатерина Дашевская.

«Для граждан ключевыми остаются вопросы объема страховых рисков, учета ранее накопленного стажа и долгосрочных гарантий сохранности самой модели. Без дополнительных разъяснений эти аспекты останутся зоной правовой неопределенности, что закономерно для пилотных правовых режимов», - указала эксперт.

Одним из главных недостатков нового закона Дашевская назвала наличие лишь одного гарантированного случая в качестве основания для оформления больничного, в то время как в трудовом законодательстве их четыре.

Кроме того, для самозанятых предусмотрены различные льготы, которые вступят в силу лишь по прошествии длительного периода. Однако эксперимент продлится лишь три года, и пока нет никакой уверенности в том, что его продлят.

Дашевская подчеркнула, что перечисленные коллизии могут потребовать дополнительных пояснений от профильных органов. Ранее на рост числа самозанятых, а также отсутствие для них основных социальных гарантий обратила внимание председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

#самозанятые #больничный #социальные гарантии #Законодательство РФ
