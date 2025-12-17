Вейпы и воздушные змеи будут запрещены к проносу на прямую линию с Путиным

Стали известны вещи, которые запрещены к проносу на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Перечень предметов оказался в распоряжении ТАСС.

Так, на прямую линию нельзя будет попасть с вейпами, флагами и баннерами. Кроме того, запрещено приносить животных, различные индивидуальные средства передвижения, шары, воздушные змеи и лазерные указки.

Разрешается использование журналистами листов формата не больше А4, на которых указаны наименования изданий с целью обратить на себя внимание. Также можно иметь при себе лекарства в заводской упаковке, средства гигиены (салфетки) и религиозные книги для личного пользования.

Напомним, «Итоги года» с президентом России пройдут 19 декабря и начнутся в 12.00 по московскому времени. Как и в прошлом году, они состоятся в объединенном формате прямой линии и пресс-конференции.

Ранее сообщалось о том, что количество присланных россиянами вопросов главе государства уже превысило один миллион.