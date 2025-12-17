В Белгородской области мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ

Украинские дроны атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте», - написал он в соцсетях.

Гладков добавил, что украинские беспилотники атаковали несколько регионов в области. В результате еще десять человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при ударе украинских БПЛА по гражданским объектам в Краснодарском крае.