В Белгородской области мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ

Еще десять человек получили ранения различной степени тяжести.
Глеб Владовский 17-12-2025 20:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Украинские дроны атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«FPV-дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте», - написал он в соцсетях.

Гладков добавил, что украинские беспилотники атаковали несколько регионов в области. В результате еще десять человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при ударе украинских БПЛА по гражданским объектам в Краснодарском крае.

#белгородская область #ВСУ #дроны #Вячеслав Гладков
