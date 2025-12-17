МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мелони: Италия не отправит войска на Украину в составе международных сил

Премьер напомнила, что в настоящий момент обсуждается вопрос гарантий безопасности Украины.
Глеб Владовский 17-12-2025 22:17
© Фото: Roberto Monaldo, LaPresse, Globallookpress

Италия не будет направлять на Украину войска в составе международных сил. Такое заявление сделала премьер-министр Джорджа Мелони.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что Италия не намерена направлять солдат в Украину», - сказала она, выступая в парламенте.

Мелони напомнила, что в настоящий момент обсуждается возможность развернуть на Украине многонациональной армии для восстановления боеспособности ВСУ.

Ранее Польша заявила о своем нежелании присоединяться к возможным многонациональным военным миссиям на Украине.

#в стране и мире #войска #Украина #италия #Джорджа Мелони
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 