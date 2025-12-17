Мелони: Италия не отправит войска на Украину в составе международных сил

Италия не будет направлять на Украину войска в составе международных сил. Такое заявление сделала премьер-министр Джорджа Мелони.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что Италия не намерена направлять солдат в Украину», - сказала она, выступая в парламенте.

Мелони напомнила, что в настоящий момент обсуждается возможность развернуть на Украине многонациональной армии для восстановления боеспособности ВСУ.

Ранее Польша заявила о своем нежелании присоединяться к возможным многонациональным военным миссиям на Украине.