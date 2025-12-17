Эксперт назвал нынешние условия семейной ипотеки «путем в никуда» для страны

Вице-президент российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе со «Звездой» рассказал о неочевидных проблемах программы семейной ипотеки и о том, как их можно решить. По мнению эксперта, всего несколько небольших изменений в законодательстве способны облегчить жизнь российской молодежи по всей стране.

«На самом деле во всех малых городах практически нигде жилья не строится. Семейную ипотеку пытаются привязать к так называемому цензу оседлости. То есть если вы живете, скажем, в Липецке, то вы жилье по программе льготной ипотеки можете купить только в Липецке. Я думаю, что это спорная история, потому что как раз жилье-то не строится, где его покупать?» - обозначил проблему риэлтор.

Специалист считает, что если государство хочет обеспечить людям и, в том числе, молодым семьям возможность получить жилье по месту работы, то нужно учитывать тот факт, что они не обязательно зарегистрированы в том же городе, где находится их нынешнее место жительства. По его словам, большая часть населения страны прописана в самых разных частях России, при том, что живут и работают эти люди зачастую в Москве и других крупных городах.

В дополнении к этому, ситуацию, как считает эксперт, усугубляет то, что во многих малых городах и сельской местности, по словам Апрелева, отсутствует строительство, а значит проживающей там половине населения страны становится практически невозможно получить жилье в «новостройках», что подразумевается условиями семейной ипотеки.

«Ну и еще один момент. Если уж мы хотим помочь молодым семьям, то почему мы до сих пор не используем два абсолютно доступных финансовых инструмента? Первое - распространить льготную ипотеку на вторичный рынок. Там полно пустующего жилья, которое можно купить. Совсем не обязательно строить. И второе - если мы хотим помочь семьям с детьми с тем, чтобы расширить жилую площадь и дать возможность детям иметь свою собственную комнату, почему бы нам не запустить программу субсидирования ставки найма жилья? У нас в городах полно пустующего жилья и жилья, которое сдается на рынке. Можно просто субсидировать ставку. Например: с одним ребенком 30%, с двумя - 50%, с тремя - 70-75% от средней ставки по региону. И пусть люди снимают, что хотят», - предложил специалист.

Кроме того, Апрелев выступил с инициативой перейти на преимущественно малоэтажную застройку в малых городах России. По его мнению, молодым семьям следует предоставлять для строительства землю, которая будет обеспечена дорогами, коммуникациями, газом, электричеством и прочими удобствами. Как считает эксперт, навязывание молодежи приобретения жилья исключительно в «новостройках» - это путь в никуда для малых городов и для сельской местности.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2026 года Минфин вводит новые правила льготных программ «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека». С этой даты супруги больше не смогут оформить два отдельных льготных кредита, как раньше.