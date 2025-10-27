МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минфин введет с 1 февраля новые правила выдачи льготной ипотеки

Россияне смогут снизить ставку по комбинированной ипотеке, но потеряют возможность получить два льготных кредита на одну семью.
Владимир Рубанов 2025-10-27 15:29:36
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

С 1 февраля 2026 года Минфин вводит новые правила льготных программ «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека». С этой даты супруги больше не смогут оформить два отдельных льготных кредита, как раньше.

При получении семейной ипотеки семейная пара будет числиться как созаемщики одного займа. Супруги могут привлечь в созаемщики третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе.

Новые правила касаются всех договоров и соглашений о рефинансировании, заключенных после 1 февраля 2026 года. Эта мера должна предотвратить злоупотребления и сделать систему поддержки граждан более справедливой, говорится в сообщении министерства.

Кроме того, заемщики получили возможность снизить рыночную часть ставки по льготным ипотечным программам. Это касается людей, которые получили комбинированный кредит - по льготной ставке по лимиту и по рыночной сверх него.

Раньше банки рассматривали рефинансирование таких кредитов как новый кредит и оформляли его полностью по рыночной ставке, потому что дважды льготную ипотеку взять нельзя. Теперь рефинансирований можно сделать сколько угодно.

Ранее Владимир Путин заявил, что правительство старается сохранить инструменты льготного ипотечного кредитования, которые направлены на семьи с детьми. Президент подчеркнул, что они будут совершенствоваться.

#Банки #Минфин РФ #«Семейная ипотека» #льготная ипотека #семьи с детьми #дальневосточная ипотека
