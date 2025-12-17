МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МИД выразил Таджикистану соболезнования в связи с гибелью ребенка в одинцовской школе

Захарова подчеркнула, что Москва будет руководствоваться принципом взаимной поддержки.
Глеб Владовский 17-12-2025 21:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Москва выразила соболезнования Таджикистану в связи с гибелью школьника во время поножовщины в подмосковной школе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«МИД России выражает глубокие соболезнования таджикистанской стороне, родным погибшего и пострадавшим при нападении... Любая человеческая жизнь имеет высочайшую ценность, независимо от чего бы то ни было», - говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

Дипломат подчеркнула, что Москва продолжит руководствоваться принципом взаимной поддержки, присущим партнерству и союзничеству с Душанбе. Кроме того, РФ приложит все усилия для проведения расследования случившегося.

Ранее сообщалось, что убивший десятилетнего четвероклассника в одинцовской школе 15-летний подросток искал конкретного учителя, с которым у него был конфликт. Нападавший признал свою вину.

