МИД выразил Таджикистану соболезнования в связи с гибелью ребенка в одинцовской школе

Москва выразила соболезнования Таджикистану в связи с гибелью школьника во время поножовщины в подмосковной школе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«МИД России выражает глубокие соболезнования таджикистанской стороне, родным погибшего и пострадавшим при нападении... Любая человеческая жизнь имеет высочайшую ценность, независимо от чего бы то ни было», - говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

Дипломат подчеркнула, что Москва продолжит руководствоваться принципом взаимной поддержки, присущим партнерству и союзничеству с Душанбе. Кроме того, РФ приложит все усилия для проведения расследования случившегося.

Ранее сообщалось, что убивший десятилетнего четвероклассника в одинцовской школе 15-летний подросток искал конкретного учителя, с которым у него был конфликт. Нападавший признал свою вину.