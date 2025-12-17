В Москве украинского шпиона приговорили к девяти годам тюрьмы

Суд в Москве приговорил агента СБУ к девяти годам тюрьмы за шпионаж. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные ФСБ России.

Уточняется, что гражданин Украины и РФ Егор Чистяков собирал данные о военных объектах и высокопоставленных лицах в столичном регионе. По собранной информации должны были быть совершены теракты, но сотрудники ФСБ России задержали исполнителей.

«На допросе мужчина рассказал, что жил на Украине, но хотел выехать к семье, находившейся в России... И тогда знакомый свел его с сотрудником украинских спецслужб, который пообещал помощь, но за ответную услугу», - сообщил телеканал.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России совместно со Службой государственной безопасности Республики Абхазия задержали в Сочи отца и дочь, планировавших выезд на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника.