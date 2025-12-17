МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве украинского шпиона приговорили к девяти годам тюрьмы

Чистяков собирал информацию о военных объектах и высокопоставленных лицах в столичном регионе.
Глеб Владовский 17-12-2025 19:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Суд в Москве приговорил агента СБУ к девяти годам тюрьмы за шпионаж. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на данные ФСБ России.

Уточняется, что гражданин Украины и РФ Егор Чистяков собирал данные о военных объектах и высокопоставленных лицах в столичном регионе. По собранной информации должны были быть совершены теракты, но сотрудники ФСБ России задержали исполнителей.

«На допросе мужчина рассказал, что жил на Украине, но хотел выехать к семье, находившейся в России... И тогда знакомый свел его с сотрудником украинских спецслужб, который пообещал помощь, но за ответную услугу», - сообщил телеканал.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России совместно со Службой государственной безопасности Республики Абхазия задержали в Сочи отца и дочь, планировавших выезд на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника.

#в стране и мире #шпионаж #фсб россии #Приговор #гражданин Украины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 