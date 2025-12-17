МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Спор между Фицо и Коштой из-за денег для Украины длился час

Словацкий премьер подчеркнул, что не станет поддерживать выделение помощи Киеву.
Глеб Владовский 17-12-2025 18:08
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Спор премьер-министра Словакии Роберта Фицо с главой Евросовета Антониу Коштой из-за выделения финансовой помощи Украине продлился час. Об этом сообщает Life.

«Я час спорил с председателем Евросовета... Он - о деньгах, я - о людях. Так я понял, что в Европе что-то происходит, но я с этим ничего общего иметь не хочу», - рассказал премьер.

Фицо напомнил, что 18 и 19 декабря будет проходить саммит Евросоюза. В ходе обсуждения этой темы он предупредил, что Братислава будет выступать против выделения денег Киеву.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что российские национальные активы так и останутся замороженными на территории Евросоюза до определенного срока. По ее словам, это будет продолжаться как минимум до окончания украинского конфликта.

#в стране и мире #евросоюз #Роберт Фицо #спор #Антониу Кошта #деньги украине
