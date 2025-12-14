МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Восторжествовала справедливость»: юрист о решении ВС РФ по делу Долиной

По словам юриста, Верховный суд России даст разъяснение к решению по делу Долиной, которому будут следовать нижестоящие инстанции.
Игнат Далакян 16-12-2025 18:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Решение Верховного суда РФ по делу Ларисы Долиной повлечет изменение судебных решений для других пострадавших, оказавшихся в подобной ситуации. Об этом рассказала «Звезде» юрист Валерия Рытвина.

«Как и все наше юридическое сообщество, очень рада тому, что восторжествовала справедливость. И, конечно, сейчас это повлечет изменение судебных решений для других пострадавших, оказавшихся в подобной ситуации», - сказала специалист.

Она отметила, что сейчас люди могут подать свои жалобы в соответствующие инстанции для пересмотра.

«Так как Верховный суд РФ сейчас напишет мотивировку, даст разъяснение к этому решению, то, скорее всего, в целях единообразия практики суды, кассационные инстанции и нижестоящие суды будут следовать этому решению», - объяснила юрист.

Рытвина подытожила, что рынок вторичной недвижимости будет восстанавливаться, и выразила надежду, что больше пострадавших в подобных ситуациях не будет.

Ранее Верховный суд России вынес решение по делу Долиной. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отменила все решения нижестоящих судов. По решению ВС РФ право собственности на жилплощадь остается за покупательницей Полиной Лурье. В ближайшее время рассмотрят иск о принудительном выселении народной артистки и членов ее семьи.

#квартира #наш эксклюзив #Юрист #решение суда #Лариса Долина #Верховный суд России #дело Долиной
