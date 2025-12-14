МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пленный признался, что солдаты ВСУ сдаются «целыми пачками» в ДНР

Александр Беляков отметил гуманное отношение российских военнослужащих.
16-12-2025 18:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Беляков, взятый в плен у Димитрова в Донецкой Народной Республике, заявил, что солдаты ВСУ сдаются в плен «целыми пачками». Видеозапись с его показаниями была опубликована Минобороны России.

«Хлопцы целыми пачками сдаются. Вообще стараются поодиночке не ходить, стараются кучковаться и сдаваться при первой возможности, сдаваться в плен», - сказал Беляков.

Пленный рассказал, что был призван в начале 2024 года и после короткой службы на Покровском направлении дезертировал, насмотревшись «ужасного». Однако затем его снова определили в строй, на этот раз в 38-ю бригаду. По его словам, на позиции, куда их отправили, находиться было невозможно из-за постоянных обстрелов, включая корректируемые авиационные бомбы (КАБ) и минометы.

Солдат описал, как при первой возможности в густой туман он и трое его товарищей покинули позицию и ушли в Димитров. Там они сняли военную форму, нашли гражданскую одежду в разрушенных квартирах, сложили оружие и спрятались в подвале. Их обнаружили российские военнослужащие.

В своем рассказе Беляков раскритиковал командование 38-й бригады, заявив, что их закинули на мясо в окружение, где шансов выжить почти не было. Также он опроверг распространенные, по его словам, утверждения о жестокости российских военнослужащих, отметив человечное отношение бойцов ВС РФ. Солдат подытожил, что рад, что попал в плен и остался жив.

Ранее другой пленный заявил, что командование не обеспечивает снабжением украинских военнослужащих, запертых в окруженном российскими войсками городе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

