Путин назвал российскую армию гарантом суверенитета и безопасности страны

Глава государства подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты.
17-12-2025 16:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российская армия является гарантом суверенитета и безопасности страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«В любой международной обстановке ключевым гарантом суверенитета и независимости России, ее безопасности и будущего, стратегического паритета остаются наши Вооруженные силы», - подчеркнул глава государства на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.

Российский лидер подчеркнул, что цели специальной военной операции будут достигнуты тем или иным путем. Кроме того, он напомнил о задаче создать и расширить буферную зону безопасности.

Ранее Путин заявил, что Россия освободит земли военным путем в случае отказа Киева от диалога.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Армия России #Минобороны России #ВС РФ #Владимир Путин #Суверенитет
