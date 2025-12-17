МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: Россия освободит земли военным путем в случае отказа Киева от диалога

При этом глава государства отметил, что Россия предпочла бы устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии.
17-12-2025 15:31
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Россия освободит земли военным путем в случае отказа Киева от диалога. Об этом заявил верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин.

Однако, глава государства отметил, что Россия предпочла бы это сделать и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии.

«Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», - сказал он.

Путин подчеркнул, что цели спецоперации будут достигнуты.

На расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ Владимир Путин также отметил, что Россия вернула себе статус полного суверенитета. Он подчеркнул, что Российская Федерация сделала это с серьезным участием Вооруженных сил.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#Минобороны России #Владимир Путин #расширенная коллегия Минобороны России
