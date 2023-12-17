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Путин: после распада СССР Запад хотел развалить и Россию

Ирина Егорова
10:33 17.12.2023
По его словам, Запад считает, что такая большая Россия не нужна, ее надо разделить, подчинить и «использовать наши ресурсы».
Путин: после распада СССР Запад хотел развалить и Россию
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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После распада Советского Союза в 1991 году западные государства хотели развалить Российскую Федерацию, сказал Владимир Путин.

«После распада Союза считали, что такая достаточно большая по европейским меркам страна, с самой большой территорией в мире и достаточно большим, по сравнению с другими странами Европы, населением - не нужна», - рассказал Путин в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам российского лидера, планировалось, как предлагал известный политический деятель США Збигнев Бжезинский, разделить страну на пять частей и по отдельности подчинить их себе и использовать ресурсы. 

«По отдельности это уже бы не имело самостоятельного веса, голоса и возможности отстаивать свои национальные интересы, так как это делает единое российское государство», - объяснил глава России.

Представление об отношении Запада к России, которое у Путина было в начале 2000-х годов, он и назвал «наивным». 

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