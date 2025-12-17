МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: никакой цивилизации в Европе нет, там одна деградация

По словам главы государства, Россия после распада Советского Союза так и не стала равноправной частью Запада, тот добивался своих целей в том числе силовыми методами.
17-12-2025 15:02
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России заявил, что в Европе нет никакой цивилизации, там одна деградация. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

«Сегодня выясняется, что никакой цивилизации там нет, там только деградация сплошная», - сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что Россия после распада Советского Союза так и не стала равноправной частью Запада - тот добивался своих целей в том числе силовыми методами.

В расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ ежегодно принимает участие верховный главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию ВС РФ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#СССР #Запад #Владимир Путин #цивилизация #Деградация
