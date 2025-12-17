Киевские власти объявили центр БПЛА «Рубикон» угрозой нацбезопасности. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

«Киевский режим объявил "Рубикон" угрозой национальной безопасности», - уточнил он на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.

Белоусов отметил, что боевой опыт дроноводов центра получил признание в крупнейших международных изданиях.

Ранее глава оборонного ведомства отметил, что отряды «Рубикон» уничтожили более 13 тысяч единиц вооружения и техники противника. Это более четверти от результатов огневого поражения беспилотной авиацией.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.