Белоусов: киевский режим объявил центр «Рубикон» угрозой нацбезопасности

Боевая работа отрядов центра «Рубикон» получили международное признание.
17-12-2025 15:27
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Киевские власти объявили центр БПЛА «Рубикон» угрозой нацбезопасности. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

«Киевский режим объявил "Рубикон" угрозой национальной безопасности», - уточнил он на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства.

Белоусов отметил, что боевой опыт дроноводов центра получил признание в крупнейших международных изданиях.

Ранее глава оборонного ведомства отметил, что отряды «Рубикон» уничтожили более 13 тысяч единиц вооружения и техники противника. Это более четверти от результатов огневого поражения беспилотной авиацией.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #Андрей Белоусов #потери ВСУ #Рубикон #Дроноводы
